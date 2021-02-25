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الأمن الاقتصادي يضبط 3022 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي يضبط 3022 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 3022 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

04:22 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3022 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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