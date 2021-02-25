أخبار عاجلة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
نشرة الحوادث.. تأييد خسارة مرتضى منصور الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الغموض يكتنف العاصمة الأرمنية يريفان.. و"باشينيان" يتحدث عن انقلاب عسكري

Print
الغموض يكتنف العاصمة الأرمنية يريفان.. و"باشينيان" يتحدث عن انقلاب عسكري الغموض يكتنف العاصمة الأرمنية يريفان.. و"باشينيان" يتحدث عن انقلاب عسكري
المعارضة تحاصر البرلمان وهيئة أركان الجيش تطالب بالاستقالة

الغموض يكتنف العاصمة الأرمنية يريفان.. و

يكتنف الغموض الوضع في العاصمة الأرمنية يريفان، في ظل التوتر المستمر، خاصة بعد انضمام مجموعة من كبار المسؤولين في الشرطة إلى طلب هيئة الأركان العامة للجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

فقد أعرب خمسة جنرالات و25 ضابطًا برتبة عقيد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الشرطة، اليوم الخميس، عن تضامنهم مع هيئة الأركان، داعين عناصر الشرطة إلى عدم التجاوب مع "الأوامر غير القانونية" الصادرة عن باشينيان والامتناع عن استخدام العنف بحق الشعب.

وحث الضباط المجتمع على عدم الانجرار وراء الاستفزازات، والامتناع عن أي خطوات تهدف إلى حفاظ السلطات الحالية على الحكم، مضيفين: "الحل الوحيد في الظروف الحالية يكمن في استقالة السلطات، وندعو السلطات الحالية إلى التنحي سلميًّا دون اضطرابات وزعزعة استقرار الدولة".

وقد أغلقت المعارضة الأرمنية الطرق المؤيدة إلى البرلمان، وشرعت في إقامة متاريس وخيم بهدف محاصرته.

وأعرب منسق "الحركة من أجل إنقاذ الوطن"، إشخان ساغاتيليان، عن استعداد المعارضة للقاء باشينيان لكن ذلك حصرًا لبحث استقالته، مشددًا على أهمية منع اندلاع مواجهات بين المواطنين.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من اليوم بيانًا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملًا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة

رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة

البرلمان العربي يؤكد دعم الحكومة اليمنية للتصدي لانتهاكات الحوثي

البرلمان العربي يؤكد دعم الحكومة اليمنية للتصدي لانتهاكات الحوثي

شبكة عيون الإخبارية