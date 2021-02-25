السفير السعودي في جيبوتي يزور مستشفى "بيلتييه"

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لمتابعة جهود مركز الملك سلمان الإغاثي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية جيبوتي عبد العزيز بن عبد الله المطر، اليوم، مستشفى بيلتييه العام، لمتابعة جهود الوفد الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما تأتي في إطار التخفيف من معاناة المرضى من خلال الحملة الطبية التطوعية للجراحات المتخصصة للأطفال في جيبوتي.

وكان في استقبال السفير: رئيس الوفد الدكتور عبد الوهاب الجباب، والطاقم الطبي المعالج، والذي رحب به، مقدمًا شكره وتقديره على هذه الزيارة غير المستغربة، والتي تعكس اهتمام القيادة السعودية الحكيمة بالإنسانية في شتى مجالاتها ونواحيها.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أصبح هو العنوان الرئيس للعطاء والتطوّع والبذل، بعد أن أزال كل الحدود بين بني البشر، وتجلّى عوناً ودعماً ومساعدةً للإنسان أين ومتى احتاج إليه.

وقال إن وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يضم نخبة من الجراحين والاستشاريين المتطوعين بهدف إجراء 100 عملية جراحية وعلاج أكثر من 150 حالة مرضية.

كما سيدرب المركز الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات المستهدفة لتحقيق الكفاءة العلاجية والأدائية للعاملين.

فيما قدّم السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، شكره وتقديره للطاقم الطبي على جميع الجهود المبذولة التي تعكس بصورة واضحة وجليّةٍ المداءات الواسعة التي وصل إليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سبيل دعم ومساعدة الإنسان والوقوف معه بعيداً عن لونه وعرقه وجنسيته.

وأكد أن السفارة السعودية في جيبوتي تُسخّر إمكاناتها ودعمها للوفد الطبي التطوعي الذي أصبح مصدر فخرٍ واعتزازٍ للجميع.

وأضاف: نحن نعيش فرحة شفاء ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- وخروجه من المستشفى وهو يرفل في ثياب السعادة ورداء العافية، فإننا نرفع التهنئة لكل الوطن بكل أرجائه بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الجميع.

ودعا الله أن يحفظ لنا قادتنا الأوفياء ووطننا المعطاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -.