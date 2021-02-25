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عارضة أزياء أمريكية تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر

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عارضة أزياء أمريكية تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر عارضة أزياء أمريكية تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر

مصراوي Masrawy

04:31 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

ناشدت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن، الرئيس جو بايدن، بالتوقف عن متابعتها على تويتر، وعزت ذلك إلى رغبتها في "العودة للتغريد" بشكل طبيعي.

وغرّدت تيغن عبر تويتر: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتي.. أنا أحبك".

وبيّنت عارضة الأزياء البالغة من العمر 36 عاما، أنها "غردت بضع مرات فقط" منذ أن بدأ حساب بايدن يتابعتها في أواخر يناير، علما بأنها أصبحت واحدة من 13 شخصا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على تويتر، والوحيدة من الشخصيات غير السياسية المتابعة من قبل الحساب، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

ونزولًا على رغبة تيغن، توقف حساب بايدن الرئاسي POTUS”" عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة: "أنا حرة!".

ولم يتضح ما إذا كان بايدن نفسه هو من وافق على عدم المتابعة، أو أن أحدًا من موظفي البيت الأبيض المسؤولين عن الحساب قرر التوقف عن متابعة حساب عارضة الأزياء الأمريكية.

يُحتمل أن تكون العارضة قد قامت بحظر حساب "POTUS"، ثم إلغاء حظره بسرعة، وهو تكتيك يعرف باسم "الحظر الناعم" الذي يساعد المستخدمين على إزالة الحسابات غير المرغوب فيها من قائمة المتابعين الخاصة بهم.

ولفتت تيغن انتباه الرئيس الأمريكي لأول مرة على تويتر، بعد فترة وجيزة من تنصيبه في 20 يناير من خلال تغريدة: "مرحبا جو بايدن، لقد حظرت من قبل الرئيس السابق لمدة 4 سنوات، هل يمكنني الحصول على متابعتك من فضلك".

والمثير للدهشة أن بايدن حقق طلبها بعد يوم واحد بمتابعتها عبر الحساب الرئاسي.

وشاركت تيغن سعادتها مع متابعيها، مُغرّدة: "يا إلهي يا إلهي، أستطيع أخيرا أن أرى تغريدات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".

كانت تعليقات العارضة الأمريكية تُثير في كثير من الأحيان حفيظة الرئيس السابق دونالد خلال فترة رئاسته، وكان يتصيد بانتظام تغريداتها قبل أن يحظرها في عام 2017.

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