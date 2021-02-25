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رويترز: الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا ليرتفع العدد إلى 4

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رويترز: الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا ليرتفع العدد إلى 4 رويترز: الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا ليرتفع العدد إلى 4

مصراوي Masrawy

04:30 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين الخميس، أنها وافقت على لقاحين آخرين لفيروس كورونا للاستخدام العام، مما رفع عدد اللقاحات المحلية المعتمدة في الصين إلى 4.

اللقاحان المعتمدان حديثا تصنعهما شركة CanSino Biologics Inc ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (Sinopharm).

وانضم اللقاحان الجديدان إلى لقاح من سينوفاك بيونتك تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، كما تمت الموافقة على لقاح آخر من وحدة سينوفارم في بكين العام الماضي.

حتى الآن، لم توافق الصين على لقاحات كوفيد-١٩ التي طورتها شركات الأدوية الغربية.

وقالت وحدة ووهان في سينوفارم يوم الأربعاء، إن معدل نجاعة لقاحها بلغ 72.51٪ ضد مرض كوفيد -19 الناجم عن الفيروس، مستشهدة بتحليل مؤقت لبيانات التجارب السريرية في وقت متأخر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة المعتمدة في درجات حرارة التجميد العادية، ما يجعلها خيارا جذابا محتملا للبلدان النامية التي قد تواجه صعوبة في نشر لقاحات من شركةفايزر ومودرنا التي تتطلب درجات حرارة أكثر برودة للتخزين على المدى الطويل.

وتقوم الصين بتصدير لقاحات سينوفاك ولقاحات سينوفارم السابقة إلى دول في جميع أنحاء العالم.

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