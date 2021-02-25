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جنازة رسمية للسفير الإيطالي الذي قُتل بالكونغو (صور)

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جنازة رسمية للسفير الإيطالي الذي قُتل بالكونغو (صور) جنازة رسمية للسفير الإيطالي الذي قُتل بالكونغو (صور)

مصراوي Masrawy

04:19 م الخميس 25 فبراير 2021

روما- (د ب أ):

أقميت في العاصمة الإيطالية، الخميس، جنازة رسمية للسفير الإيطالي لوكا أتاناسيو ورجل الشرطة اللذين قتلا في الكونغو.

وقال الممثل البابوي أنجيلو دي دوناتيس، في عظة أثناء المراسم، إن الاثنين "مزقتهما مخالب العنف الوحشي"، كما نقل تعازي البابا فرنسيس.

وشارك في الجنازة الرسمية رئيس الوزراء ماريو دراجي، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كاسيلاتين وآخرين.

وتم الوقوف دقيقة حداد أمام وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تقام جنازة السفير يوم غد الجمعة في مسقط رأسه في لومباردي.

وكان السفير وحارسه الشخصي وسائقه لقوا حتفهم الاثنين الماضي عندما تعرضت قافلة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كانوا يشاركون فيها، لكمين من قبل مسلحين مجهولين، أثناء سفرها في منطقة مضطربة بالبلاد.

وأرسل الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي أمس الأول الثلاثاء فريقا من المحققين إلى مدينة جوما بإقليم كيفو الشمالي، شرقي البلاد، للتحقيق بشأن الحادثة.

واتهمت الكونغولية في البداية متمردين من عرقية الهوتو من رواندا المجاورة بارتكاب الجريمة، إلا أن "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" نفت تورطها في الهجوم.

وتحدث هجمات متكررة تستهدف المدنيين ومنظمات الإغاثة والمسؤولين في شرق الكونغو، حيث تنشط أكثر من 100 جماعة متمردة، تقاتل الكثير منها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية.

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