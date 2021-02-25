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مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل بسبب "عيد المساخر"

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مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل بسبب "عيد المساخر" مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل بسبب "عيد المساخر"

مصراوي Masrawy

04:16 م الخميس 25 فبراير 2021

تل أبيب- (د ب أ):

تتزايد المخاوف في إسرائيل من ارتفاع إصابات كورونا خلال "عيد المساخر" (بوريم) اليهودي، الخميس.

وصادقت على فرض حظر تجوال ليلي من المقرر أن يستمر من اليوم وحتى السبت.

وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن لضمان الالتزام بالحظر.

ويمنع خلال فترة الحظر التواجد في منزل الغير والخروج من البيوت لأكثر من ألف متر، كما ستتعطل حركة المواصلات العامة بين المدن.

وسيسمح بتجمع حتى عشرة أشخاص في مبنى مغلق و20 شخصا كحد أقصى في المناطق المكشوفة.

وتقدر غرامة المخالفين بـ 500 شيكل إسرائيلي (150 دولارا أمريكيا).

ورغم ذلك، شارك المئات في حفلات بالشوارع في أنحاء إسرائيل الليلة الماضية، إحداها في تل أبيب وشارك فيها كثيرون بأزياء تنكرية دون ارتداء كمامات ولا مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وعلق رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي بالقول :"كل من شارك في حفلة الشارع أمس يستهزئ بالصحة العامة وجهودنا للحد من الجائحة".

وعيد المساخر هو عطلة احتفالية عادة ما تتضمن حفلات تنكرية في أنحاء إسرائيل يشارك فيها الصغار والكبار.

وأعقب العيد العام الماضي تفش واسع للعدوى، ويخشى المسؤولون من تكرار ذلك.

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مصراوي Masrawy

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