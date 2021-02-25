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مصراوي Masrawy

بغداد- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية ودور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّن ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى ترحيب بلاده بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، نقل رئيس هيئة الاستثمار إلى رئيس الوزراء العراقي، تحيات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار، كما قدم عبد الوهاب خالص شكره وتقديره للجانب العراقي، لما لمسه من مظاهر الترحيب وحفاوة الاستقبال من جانب الأشقاء في العراق.

وأوضح عبدالوهاب نتائج العمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، بهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما، مستعرضاً في هذا الصدد نتائج الزيارات الميدانية التي تمت لعدد من المناطق بالعاصمة العراقية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات في العراق، وبصفة خاصة في مجال إقامة وتطوير المدن الصناعية والتعليم.

وأكد الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية، خاصة في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، والتي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، ودعوتهم لزيارة مصر لاستطلاع ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية جادة، وفرص واعدة، في قطاعات اقتصادية لها ميزات تنافسية مرتفعة.

وأكد بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكد على ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أهم آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، بما يسهم في مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومي.