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الصين تنفي إخضاعها دبلوماسيين أمريكيين لـ"مسحات كورونا شرجية"

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الصين تنفي إخضاعها دبلوماسيين أمريكيين لـ"مسحات كورونا شرجية" الصين تنفي إخضاعها دبلوماسيين أمريكيين لـ"مسحات كورونا شرجية"

مصراوي Masrawy

04:15 م الخميس 25 فبراير 2021

بكين- أ ش أ:

نفت الصين، الخميس، صحة تقارير إعلامية بأنها طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن الصين لم تطلب أبدا من الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد إجراء اختبارات مسحة شرجية للفيروسات التاجية.

جاء ذلك تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن دبلوماسيين أمريكيين اشتكوا من إخضاعهم لاختبارات المسحة الشرجية".

وكانت بعض المدن الصينية اعتمدت اختبارات المسحة الشرجية لكورونا، وذلك بين بعض الفئات المعرضة للخطر فقط.

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