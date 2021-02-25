الصين ترفض بشدة اتهامات الغرب بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانج

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مصراوي Masrawy

بكين- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، رفض بلاده لاتهام بعض الدول الغربية لها بانتهاك حقوق الإنسان للمجموعات العرقية في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم لقومية الأويغور شمال غربي البلاد.

وأمس الأربعاء، وجّه ممثلو عدة دول غربية اتهامات إلى الصين تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانج، خلال اجتماعات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال جيان إن "هذه الدول لا تولي اهتماما حقيقيا لمعيشة أبناء مختلف القوميات في المنطقة وسعادتهم، بل تحاول فقط التدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت ذريعة حقوق الإنسان، سعيا وراء عرقلة التنمية في شينجيانج وفي البلاد بأكلمها".

وأضاف جيان "أن هذه الاتهامات غير مبررة، لأنهم استشهدوا في كلماتهم التي ألقوها بمحتويات تقرير أصدره الباحث المناهض للصين "أدريان زينز"، وأن هذا الباحث قدم في التقرير صورة "شخصين مسنين من قرية شينجيانج خضعا لفحص طبي في مايو 2017.

غير أن المصدر الأصلي للصورة يوضح أن سلطات شينجيانج كانت تقدم فحصا طبيا وعلاجا مجانيا للسكان المحليين".