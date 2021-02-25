"الأمن السيبراني": هجمات تستهدف خوادم ويب تابعة لعدة شركات

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أوصى بتحديث الأنظمة بشكل مستمر لتفادي استغلال الثغرات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا بالمستوى "عالٍ جدًّا" بخصوص هجمات سيبرانية تستهدف خوادم الويب التابعة لشركات Oracle وAtlassian.

وأوضح المركز أن المهاجمين يصلون لخوادم الويب عن طريق استغلال الثغرات في الأنظمة غير المحدّثة؛ مما يتيح لهم إمكانية الاطلاع والتعديل على الملفات المخزّنة وتحميلها وتنفيذ برمجيات وأوامر خبيثة على خوادم الويب المتضررة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالحذر من هذه الحملات عبر تحديث الأنظمة بشكل مستمر لتفادي استغلال الثغرات، وذلك من خلال متابعة صفحة التحذيرات الأمنية للمركز بشكل دوري.

وطالب المركز بمتابعة أحدث التنبيهات الأمنية المنشورة من قِبل المركز لهذه المنتجات، مؤكدًا أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات والإجراءات الوقائية عند توفرها.