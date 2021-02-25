أخبار عاجلة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
نشرة الحوادث.. تأييد خسارة مرتضى منصور الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرطة الألمانية تداهم مواقع جماعة متطرفة متعاطفة مع "داعش"

Print
الشرطة الألمانية تداهم مواقع جماعة متطرفة متعاطفة مع "داعش" الشرطة الألمانية تداهم مواقع جماعة متطرفة متعاطفة مع "داعش"
إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها

الشرطة الألمانية تداهم مواقع جماعة متطرفة متعاطفة مع

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في عدة مواقع في برلين وبراندنبورغ، اليوم (الخميس)؛ بعد أن حظرت نشاط جماعة متطرفة في برلين.

وبيّنت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين، أنها حظرت نشاط جماعة متطرفة، يطلق عليها اسم "جماعة برلين"، كما تعرف كذلك باسم "توحيد برلين"، وأن الشرطة نفذت مداهمات، لكنها لم تورد مزيدًا من التفاصيل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيتها ذكرت صحيفة تاجشبيغل الألمانية، أن الجماعة تشيد بقتال تنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت، ودعت لقتل اليهود، وأن هناك إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة لها صلات بأنيس العمري؛ وهو تونسي فشل في الحصول على لجوء في ألمانيا، واختطف شاحنة وقادها وسط جموع في سوق مزدحمة بعيد الميلاد؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا في 2016.

وأوردت المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي العام الماضي، أن عدد المتشددين في ألمانيا زاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 12.150 في 2019؛ أي ثلاثة أمثاله في 2011.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

شبكة عيون الإخبارية