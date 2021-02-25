الشرطة الألمانية تداهم مواقع جماعة متطرفة متعاطفة مع "داعش"

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إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في عدة مواقع في برلين وبراندنبورغ، اليوم (الخميس)؛ بعد أن حظرت نشاط جماعة متطرفة في برلين.

وبيّنت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين، أنها حظرت نشاط جماعة متطرفة، يطلق عليها اسم "جماعة برلين"، كما تعرف كذلك باسم "توحيد برلين"، وأن الشرطة نفذت مداهمات، لكنها لم تورد مزيدًا من التفاصيل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيتها ذكرت صحيفة تاجشبيغل الألمانية، أن الجماعة تشيد بقتال تنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت، ودعت لقتل اليهود، وأن هناك إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة لها صلات بأنيس العمري؛ وهو تونسي فشل في الحصول على لجوء في ألمانيا، واختطف شاحنة وقادها وسط جموع في سوق مزدحمة بعيد الميلاد؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا في 2016.

وأوردت المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي العام الماضي، أن عدد المتشددين في ألمانيا زاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 12.150 في 2019؛ أي ثلاثة أمثاله في 2011.