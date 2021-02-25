رئيس أرمينيا يدعو إلى احترام الدستور ويحذر من "خطر خارجي حقيقي"

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يريفان- (د ب أ):

طالب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان الجميع باحترام الدستور، وذلك بعدما اعتبر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بيانا للجيش طالبه بالاستقالة بأنه "محاولة انقلاب عسكري"، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع.

ونقلت وكالة "أرمنبريس" الأرمينية عن بيان الرئيس سركيسيان: "لم نتغلب بعد على تداعيات الحرب التي اندلعت ضد أرتساخ (التسمية الأرمينية لمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أذربيجان) والتي شهدت سقوط الآلاف من الضحايا والجرحى ... هناك تهديدات إقليمية خطيرة ... ووضع حرج قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف :"هناك أحكام عرفية في البلاد. وهناك خطر خارجي حقيقي".

وحث "سلطات الدولة وجهات إنفاذ القانون والقوى السياسية وجميع المواطنين إلى التحلي بضبط النفس".

وكان رئيس الوزراء اعتبر أن هناك محاولة انقلاب عسكري، بعدما طالب كبار ضباط الجيش باشينيان وحكومته بالاستقالة.

وأصدرت هيئة الأركان العامة بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد لإقالة باشينيان للنائب الأول لرئيس الأركان العامة تيران خاشريان.

وجاء في البيان، الذي وقعه رئيس الأركان العامة ونوابه والعشرات من كبار القادة العسكريين، أن "رئيس الوزراء والحكومة لم يعدوا قادرين على اتخاذ قرارات صائبة".

وأضافت القيادة :"منذ فترة طويلة، كانت القوات المسلحة الأرمينية تتسامح بصبر مع (هجمات) الحكومة الحالية التي تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، لكن كل شيء له حدوده". مضيفة أن إدارة الحكومة "غير الفعالة" و"الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية" دفعت البلاد إلى حافة الدمار.

وواجه باشينيان دعوات متكررة للتنحي، من بينها دعوات من رئيس البلاد، منذ التوقيع في 10 نوفمبر الماضي على اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة روسية لينهي حربا استمرت 44 يوما مع أذربيجان حول ناغورني قره باغ خسرت فيها بلاده الآلاف من الأرواح فضلا عن خسارة أراض.