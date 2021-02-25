أخبار عاجلة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
نشرة الحوادث.. تأييد خسارة مرتضى منصور الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لتبقى": استخدام "مثبت السرعة" يساعد على القيادة بشكل متزن

Print
"لتبقى": استخدام "مثبت السرعة" يساعد على القيادة بشكل متزن "لتبقى": استخدام "مثبت السرعة" يساعد على القيادة بشكل متزن
تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر يقلّل من استهلاك الوقود

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقالت: الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأضافت أن استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضًا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعت "لتبقى" إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

يذكر أن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) هي حملة وطنية شاملة انطلقت في شهر مايو عام 2014م وما زالت مستمرة تم بناؤها استنادًا إلى دراسات علمية بمشاركة خبرات محلية ودولية في مجال رفع الوعي المجتمعي ودراسات لحملات توعوية سابقة من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى مكونات المجتمع المختلفة عبر تنفيذ حملات توعوية شاملة ومستمرة تركز على موضوعات محددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

شبكة عيون الإخبارية