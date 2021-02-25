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"السريعي": "السودة" يستهدف 2 مليون زائر وتوفير 8 آلاف وظيفة

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"السريعي": "السودة" يستهدف 2 مليون زائر وتوفير 8 آلاف وظيفة "السريعي": "السودة" يستهدف 2 مليون زائر وتوفير 8 آلاف وظيفة
أكد أن السياحة تعد العصب الرئيسي والشريان الحيوي لمنطقة عسير

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في أبها ورئيس اللجنة السياحية محمد السريعي أن السياحة تعد العصب الرئيسي والشريان الحيوي بمنطقة عسير.

وأوضح السريعي أن إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شركة السودة للتطوير في منطقة عسير جنوب باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال ستشكل انطلاقة جديدة لعسير ستحولها إلى وجهة سياحية عالمية.

ولفت إلى أن المستهدفات من إطلاق شركة "السودة" تتمثل في الاستثمار وتطوير البنية التحتية وقطاعي السياحة والترفيه.

ويستهدف المشروع وفق السريعي مليوني زائر سنويًا وتوفير 8 آلاف فرصة عمل، كما ستُساهم شركة السودة بزيادة إجمالي الناتج المحلي بـ 29 مليار ريال وفقا للعربية.

نوه السريعي بأن إطلاق شركة السودة للتطوير يأتي تأكيداً على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ توجيهات ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

وتهدف الشركة الجديدة الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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