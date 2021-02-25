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استقبلهما وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة ​

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استقبلهما وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة ​ استقبلهما وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة ​

مصراوي Masrawy

03:27 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، كل من فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والكساندر راتنف نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، في زيارة للبلاد، لحضور نهائيات بطولة للرماية "خرطوش"، والتي انطلق بمصر وتستمر حتى يوم 4 مارس المقبل ، بمشاركة 32 دولة، وكان في استقبالهما بالمطار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه وصلا على طائرة خاصة، قادمة من ، و استقبالهما الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وإشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار على إنهاء إجراءات وصولهما وخروجهما من الصالة برفقة الوزير.

وكان فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولى للرماية، أكد في تصريحات سابقة، أن نجاح المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، كان له عظيم الأثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية، والتي تقام في مصر.

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