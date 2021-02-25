أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية بأوروبا تؤكد على الحاجة لمساعدة مرضى "كوفيد طويل الأمد"

Print
الصحة العالمية بأوروبا تؤكد على الحاجة لمساعدة مرضى "كوفيد طويل الأمد" الصحة العالمية بأوروبا تؤكد على الحاجة لمساعدة مرضى "كوفيد طويل الأمد"

مصراوي Masrawy

03:23 م الخميس 25 فبراير 2021

ستوكهولم- (د ب أ):

حث مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول الأوروبية على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الآثار طويلة الأمد لمرض "كوفيد -19" الذي يتسبب فيه .

وقال هانز كلوج :"العبء حقيقي وكبير، واحد تقريبا من كل عشرة مصابين بكوفيد -19 يظل مريضا حتى بعد 12 أسبوعا، وكثيرون منهم لفترة أطول بكثير."

وأضاف أنه يتعين على الدول تجميع البيانات ودراسة البروتوكولات كجزء من إجراءات "تحسين النتائج طويلة المدى للمرضى" الذين يعانون مما يعرف باسم "كوفيد طويل الأمد" أو "متلازمة ما بعد كوفيد".

وأوضح مارتن ماكي، أستاذ الصحة العامة الأوروبية بمدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أن المرضى يمكن أن يعانوا من "أعراض متداخلة" مثل "آلام في الصدر والعضلات، والإجهاد، وضيق التنفس، وما يصفه المرضى بضبابية الدماغ".

وأضاف أن المرضى يعانون أيضا من مشكلات عقلية، فضلا عن تداعيات هذه التطورات الاقتصادية على المرضى وأسرهم ومجتمعهم.

وذكر كلوج أن أوروبا شهدت تسجيل ما يقرب من 38 مليون حالة إصابة و 850 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

ولفت إلى أنه حتى لو كان معدل تسجيل الحالات الجديدة قد تراجع منذ نهاية عام 2020، فإنه لا يزال الآن أعلى بعشر مرات في المنطقة مما كان عليه في مايو من العام الماضي.

وحذر المكتب الإقليمي من أن سلالات جديدة من الفيروس تواصل الانتشار بمعدلات عالية في جميع أنحاء أوروبا.

وتضم منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية 53 دولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية