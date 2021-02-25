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تركيا عن التطورات في أرمينيا: نرفض أي محاولة انقلابية

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تركيا عن التطورات في أرمينيا: نرفض أي محاولة انقلابية تركيا عن التطورات في أرمينيا: نرفض أي محاولة انقلابية

مصراوي Masrawy

03:20 م الخميس 25 فبراير 2021

بودابست/أنقرة- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، ما تردد بشأن "محاولة انقلابية" في أرمينيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، ضمن زيارة رسمية إلى بودابست، أن تركيا ضد أي محاولة انقلابية في العالم.

وتابع: "نحن على الإطلاق ضد كافة الانقلابات والمحاولات الانقلابية في أي مكان حول العالم، لذلك ندين بشدة المحاولة الانقلابية في أرمينيا".

وأشار إلى أنه من الطبيعي في الديمقراطيات أن ينتقد المواطنون حكوماتهم بل وحتى أن يطالبوها بالاستقالة، مستدركا :"لكن من غير المقبول للعسكريين أن يطالبوا حكومة منتخبة بالاستقالة، فضلا عن القيام بانقلاب".

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن ثمة فرصة مهمة متاحة لاستقرار المنطقة، وينبغي تقييمها جيدا.

وتابع: "هذا النوع من المحاولات الانقلابية ما هو إلا خطوات تخل باستقرار البلاد، لذلك نحن ضدها".

وأوضح أنهم يتابعون الأمر من الإعلام ولم يجروا بعد أي تواصل مع الجانب الأرميني، مؤكدا أن موقف تركيا من الانقلابات مبدئي.

كانت تركيا دعمت أذربيجان في معاركها الأخيرة ضد أرمينيا.

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