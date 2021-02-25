مقتل 4 أشخاص بانفجار سيارة مُفخخة شمال شرق سوريا

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مصراوي Masrawy

دمشق- (د ب أ):

قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان وأصيب 12 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرق سوريا، الخميس .

وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين، الخاضة لسيطرة المعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جراح بعض المصابين خطيرة .

بدوره ، أكد نائب رئيس المجلس المحلي عبدالله الجشعم لـ (د. ب. أ) أن "سيارة سياحية دفع رباعي انفجرت في شارع الفروج وسط المدينة وأن عناصر الشرطة بدأت تحقيقات في الحادث".

وشهدت رأس العين، التي تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا، العديد من الانفجارات بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة راح صحيتها عشرات القتلى والجرحى.