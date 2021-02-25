أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

Print
نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، تهانيه المقرونة بخالص المحبة والود لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا لسموه أن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرًا لبلادنا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ونوه في تصريح صحفي إلى ما يلقاه سمو ولي العهد من محبة المواطنين والمقيمين وحسن الولاء لسموه؛ نظير ما عرفوه عن سموه من محبة لهم، وسعيه إلى رفاهيتهم، وحفظ أمنهم وأمانهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

شبكة عيون الإخبارية