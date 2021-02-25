البحرين تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

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المنامة- أ ش أ:

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسن آند جونسون" ضد فيروس كورونا، ليكون لقاح الشركة المسمى "جانسين" خامس لقاح يصرح به في المملكة.

وأوضحت الهيئة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، الخميس - أنه سيتم استخدام اللقاح بشكل طارئ للفئات المعرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة.

ويؤخذ اللقاح على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة بـ "كوفيد - 19".