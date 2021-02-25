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إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بـ 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين

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"الشؤون الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه خلال 18 يوماً 153 مسجداً تم فتح 135 منها

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بـ 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بست مناطق، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية عشر يوماً 153 مسجداً تم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي 12 تم رصد ستة حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في ستة مساجد بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في كلا من: المنطقة الشرقية ومنطقة جازان ومنطقة القصيم ومنطقة حائل.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 10 مساجد؛ اثنان منها في المناطق التالية: الرياض وجازان ومكة المكرمة وعسير، وواحد في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأوضحت الوزارة في ختام بيانها اليومي إلى أن عمليات التعقيم للمساجد المغلقة تستغرق ما بين 24 إلى 48 ساعة وتتم وفق المعايير التي تضمن سلامة وصحة مرتادي بيوت الله عبر شركات وطنية متخصصة بالتعقيم، مقدمة الشكر لكافة فروع الوزارة ومراقبي ومنسوبي المساجد على الدور الذي يقومون به لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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