مع تصاعد التوتر.. تحليق الطيران الحربي في سماء يريفان

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت تقارير بتحليق طائرات حربية حلقت في سماء العاصمة الأرمنية يريفان، على وقع الأزمة السياسية المتصاعدة حيث طالبت قيادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأكدت وكالة "سبوتنيك-أرمينيا" أن عدة مقاتلات روسية الصنع من طراز "سو-30" ظهرت في سماء يريفان، الخميس، بالتزامن مع تنظيم مظاهرات موالية لباشينيان ومعارضة له في العاصمة، مشيرة إلى أن المقاتلات نفذت بعض التحليقات البهلوانية فوق العاصمة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق تصفيق محتجين في يريفان لدى رؤيتهم مقاتلة في أجواء المدينة.

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وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من الخميس بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

تأتي هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

وفي وقت سابق الخميس، أكد باشينيان أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء.

وقال باشينيان أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره، "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الخميس.

وأضاف "لقد اتخذ الجيش قرارا مبينا على العواطف" (في إشارة إلى بيان القوات المسلحة المطالب باستقالته)، مشيرا إلى أن خطر الاشتباكات قائم دائما والوضع متوتر، ووصف "خطر الانقلاب" بأنه يمكن السيطرة عليه.