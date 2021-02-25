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تحث أمريكا على اتخاذ خطوات ملموسة لكسر جمود "نووي إيران"

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روسيا تحث أمريكا على اتخاذ خطوات ملموسة لكسر جمود "نووي إيران" تحث أمريكا على اتخاذ خطوات ملموسة لكسر جمود "نووي إيران"

مصراوي Masrawy

02:45 م الخميس 25 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

أكد دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن بلاده ترى أن الفرصة سانحة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، واقترح نهجا متزامنا يتضمن خطوات "ملموسة" تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في كسر حالة الجمود القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله: "هناك فرصة قائمة الآن، لم تكن موجودة منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تظهر التزامها بإعادة الانضمام للاتفاق النووي بالبدء برفع التجميد عن أصول إيران وصادراتها من النفط، بينما تقوم إيران من جانبها بالعودة التدريجية للامتثال للاتفاق.

ورجحت بلومبرج أن تواجه الجهود الروسية لتسوية الأمر تشككا كبيرا من جانب واشنطن، بالنظر إلى علاقات موسكو الوثيقة مع إيران والتوترات العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار ريابكوف إلى أنه من الممكن عقد محادثات بين إيران وما يسمى بمجموعة 5+ 1 (الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا) الشهر المقبل.

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