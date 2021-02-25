للمرة السادسة في 8 أيام.. ثوران جبل بركان "إتنا" الإيطالي

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مصراوي Masrawy

روما- (د ب أ):

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، أن بركان جبل إتنا ثار بشكل مذهل للمرة السادسة في غضون أيام قليلة، حيث أطلق نوافير من الحمم بارتفاع 500 متر في وقت مبكر الخميس.

وأطلقت فوهة البركان الجنوبية الشرقية في صقلية سحابة كثيفة من الرماد والدخان ارتفعت عدة كيلومترات في السماء.

وقال شاهد عيان من مدينة كاتانيا الواقعة عند سفح الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثوران البركان بدا أهدأ قليلا مما حدث الأسبوع الماضي.

وأفاد عالم البراكين ماركو فيكارو في حديث لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن هذا هو سادس ثوران لبركان إتنا في غضون ثمانية أيام، وهو رقم قياسي للفوهة الجنوبية الشرقية.

وقال فيكارو إن البركان ثار بالفعل بشكل متكرر مماثل من فوهة أخرى في الماضي.

وأبدى بركان جبل إتنا، الواقع في الجزء الشرقي من الجزيرة الإيطالية، نشاطًا كبيرا للغاية منذ منتصف فبراير الجاري، ووقعت نوبات الثوران الأحدث عادة في المساء، وخلال الليل.

وعادة لا يشكل ذلك تهديدا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحيطة بالجبل، والتي غالبا ما يغطيها الرماد نتيجة للانفجارات البركانية.