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بعد "محاولة الانقلاب".. أرمينيا: جيشنا خاضع للشعب ولرئيس

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بعد "محاولة الانقلاب".. أرمينيا: جيشنا خاضع للشعب ولرئيس الحكومة بعد "محاولة الانقلاب".. أرمينيا: جيشنا خاضع للشعب ولرئيس

مصراوي Masrawy

02:33 م الخميس 25 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء.

وقال باشينيان أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره، "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الخميس.

وأضاف "لقد اتخذ الجيش قرارا مبينا على العواطف" (في إشارة إلى بيان القوات المسلحة المطالب باستقالته)، مشيرا إلى أن خطر الاشتباكات قائم دائما والوضع متوتر، ووصف "خطر الانقلاب" بأنه يمكن السيطرة عليه.

وشدد رئيس الوزراء الأرميني على أنه لا يعتزم الهرب من البلاد تحت أي ظرف من الظروف، داعيا أنصاره لعدم تصديق الشائعات التي تزعم استعداده للهرب من أرمينيا.

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية طالبت صباح الخميس باستقالة باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة.

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