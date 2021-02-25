أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

4 أيام أمطارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

Print

مصراوي Masrawy

02:36 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 فبراير إلى الأربعاء 3 مارس 2021.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأحد

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.​
  • 0
cd32630406.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

شبكة عيون الإخبارية