4 أيام أمطارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء
مصراوي Masrawy
02:36 م الخميس 25 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 فبراير إلى الأربعاء 3 مارس 2021.
وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:
الجمعة
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
السبت
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الأحد
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
الاثنين
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الثلاثاء
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الأربعاء
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.