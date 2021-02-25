4 أيام أمطارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 فبراير إلى الأربعاء 3 مارس 2021.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأحد

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.