نجاح أول عملية زراعة قوقعة لطفل بمستشفى السلام في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، نجاح أول عملية زرع قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة، بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشارت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، في بيان لها، إلى أن الطفلة كانت تعاني من فقدان السمع منذ الولادة، وبعد إدخالها إلى مستشفى السلام بورسعيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، جرى تأهيلها عن طريق تركيب سماعات أذن لاختبار جودة عصب السمع، لمدة 6 أشهر ما قبل العملية، ومتابعتها مع أطباء السمعيات والتخاطب بالمستشفى، إلى أن أجريت عملية زراعة القوقعة للطفلة بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت على أنه أجريت العملية على يد فريق من أمهر أطباء استشاريين وأخصائيين جراحة زراعة القوقعة بمستشفى السلام بورسعيد.