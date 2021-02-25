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"السكة الحديد": تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي

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"السكة الحديد": تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي "السكة الحديد": تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي

مصراوي Masrawy

02:21 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد عن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ السبت.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان، وتيسيرًا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.

وأفادت الهيئة بأنه سيتم تعديل قطاري 164 إكسبريس (الإسكندرية - أسوان)، و (163 أسوان - الإسكندرية) لتتكون القطارات من عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات درجة ثانية عادية.

كما سيتم تعديل قطارات 375 ركاب (الزقازيق - المنصورة)، و380 ركاب (المنصورة - بلبيس - القاهرة)، و389 (القاهرة - الزقازيق) لتتكون من عربات درجة ثانية عادية بدلًا من عربات درجة ثالثة عادية.

وسيتم تعديل قطارات 226 ركاب (الزقازيق - طنطا)، و229 ركاب (طنطا - الزقازيق)، و234 ركاب (الزقازيق - طنطا)، و239 ركاب (طنطا - الزقازيق) لتتكون من عربات درجة ثانية عادية بدلًا من عربات درجة ثالثة عادية.​

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