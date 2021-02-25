صورة ودعاء.. كيف أحيا حفيد مبارك الذكرى السنوية الأولى للرئيس الأسبق؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لجده وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وعلق عمر على الصورة المنشورة عبر حسابه على فيسبوك: "مرت سنة على فراقك يا جدي، الله يغفرلك ويرحمك".

وأحيت أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لوفاته اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وذلك من مدفنه.

وحضرت قرنية الرئيس الراحل سوزان مبارك، ونجليه علاء وجمال مراسم إحياء الذكرى، بوجود محاميه فريد الديب.