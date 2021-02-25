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حكم بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الدرب الأحمر

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حكم بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الدرب الأحمر حكم بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الدرب الأحمر

مصراوي Masrawy

02:27 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته المواد المخدرة للاتجار بها.

وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل لقيادة دراجة آلية عكس الاتجاه في الطريق العام بالدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م .م" 25 عاما، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ونسبت النيابة للمتهم قيادة مركبة " دراجة آلية" عكس الاتجاه في الطريق العام داخل الدرب الأحمر.

وأضافت تحريات ضابط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بأنه حال مروره بدائرة القسم استوقف المتهم حال سيرهما بدراجة نارية عكس اتجاه السير، وبسؤال قائدها عن تراخيص القيادة والتسيير أجابه سلبا فضبطه وبتفتيشه وقائيا تمهيدا لاصطحابها لديوان القسم ضبط بحوزته خمسة أكياس شفافة بداخلهم نبات يشتبه في كونه مادة مخدرة.

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