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قضية ثالثة.. نزار الفارس يطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه أمام الاقتصادية

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قضية ثالثة.. نزار الفارس يطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه أمام الاقتصادية قضية ثالثة.. نزار الفارس يطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه أمام الاقتصادية

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 27 فبراير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

وصرح المستشار هيثم عباس أن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي لكون وصف "متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا"، مضيفا و ما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن "المؤخر والحجاب" وأجلت دعوى ثانية عن ذات التهم، وتعد الدعوى السالفة هي الثالثة بحق الفنانة رانيا يوسف.

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