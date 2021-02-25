أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع شرق القاهرة

Print
صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع شرق القاهرة صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع شرق القاهرة

مصراوي Masrawy

02:03 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

سُمع دوي صوت في شرق القاهرة انتقلت على إثره أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الشركة المختصة بضغط الهواء في ماسورة غاز تحت التجربة بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز، مما أدى إلى حدوث حفرة صغيرة في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

تم غلق المحطة احترازيا لحين الإصلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

شبكة عيون الإخبارية