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أمير الكويت یشكر قادة الدول المشاركة في التحالف الدولي لتحریر بلاده

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أمير الكويت یشكر قادة الدول المشاركة في التحالف الدولي لتحریر بلاده أمير الكويت یشكر قادة الدول المشاركة في التحالف الدولي لتحریر بلاده

مصراوي Masrawy

01:42 م الخميس 25 فبراير 2021

الكویت- أ ش أ:

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسائل شكر إلى قادة الدول العربیة والدول الصدیقة المشاركة في التحالف الدولي لتحریر الكویت، معربا عن تقديره للمواقف المشرفة لدولھم بالوقوف بكل صرامة وحزم إلى جانب الحق الكویتي.

وأكد أمير الكويت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس، أن تلك المواقف التاریخیة والنبیلة ھي محل الامتنان والاعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكویتي متمنیا لقادة الدول الصديقة التقدم والازدھار.

وأعرب في رسائل إلى الشيخ نواف الأحمد، رسائل شكر إلى أنطونیو جوتیرش الأمین العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغیط أمین عام جامعة الدول العربیة، والدكتور یوسف بن أحمد العثیمین الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن خالص تقدیره على المواقف المشرفة لھذه المنظمات والذي تجسد في جھودھا بالمطالبة بإدانة ذلك الاحتلال الآثم والانسحاب الفوري وغیر المشروط والتأكید على تطبیق المواثیق الدولیة وحفظ سیادة الدول.

وأكد أن الدور الحیوي الذي لعبته تلك المنظمات حظي ولا یزال بتقدیر الكویت وشعبھا متمنیا لھذه المنظمات دوام التوفیق والنجاح في تحقیق أھدافھا المنشودة.

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