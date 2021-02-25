أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني -
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل -
أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع بشرق القاهرة

Print
صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع بشرق القاهرة صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع بشرق القاهرة

مصراوي Masrawy

02:03 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

سُمع دوي صوت في شرق القاهرة انتقلت على إثره أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الشركة المختصة بضغط الهواء في ماسورة غاز تحت التجربة بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز، مما أدى إلى حدوث حفرة صغيرة في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

تم غلق المحطة احترازيا لحين الإصلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

شبكة عيون الإخبارية