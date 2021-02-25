صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع بشرق القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

سُمع دوي صوت في شرق القاهرة انتقلت على إثره أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الشركة المختصة بضغط الهواء في ماسورة غاز تحت التجربة بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز، مما أدى إلى حدوث حفرة صغيرة في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

تم غلق المحطة احترازيا لحين الإصلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.