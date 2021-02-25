أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني -
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل -
أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تنبه: هذا ما عليك فعله قبل شراء المكملات الغذائية

Print
"الغذاء والدواء" تنبه: هذا ما عليك فعله قبل شراء المكملات الغذائية "الغذاء والدواء" تنبه: هذا ما عليك فعله قبل شراء المكملات الغذائية
الهيئة دعت لملاحظة أنها ليست علاجًا من الأمراض أو بديلاً عن الدواء

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المكملات الغذائية عبارة عن مستحضرات تحتوي على مكونات مثل فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.

وقالت "الهيئة": المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة لكنها قد تسبب ضررًا في حال الإفراط بتناولها أو استخدامها بدلاً من الأدوية الموصوفة.

وأضافت في إنفوغرافيك نشرته اليوم عبر حسابها في تويتر: قبل الشراء؛ اسأل مقدمي الرعاية الصحية إذا كان المكمل الغذائي الذي تفكر في تناوله مناسبًا لعمرك وحالتك الصحية، ويجب قراءة التعليمات الموضحة على العبوة وما تتضمنه من تحذيرات وتداخلات دوائية، وعند البحث عن معلومات حول المكملات الغذائية عبر الإنترنت يجب البحث في مواقع غير تجارية مثل "الصحة وهيئة الغذاء والدواء" بدلاً من الاعتماد على معلومات البائعين.


وأردفت: المكملات الغذائية ليست علاجًا من الأمراض أو بديلاً عن الدواء الموصوف لعلاج الحالة المرضية، ويمنع وضع ادعاءات علاجية على المكملات الغذائية مثل "خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة"، أو "علاج أمراض القلب".

وتابعت: لا يسمح بتسويق المكملات الغذائية لغرض المداواة أو التشخيص أو الوقاية أو العلاج من الأمراض، وإذا كانت الادعاءات تحتوي على الكلمات التالية مثل "فعال أكثر من الأدوية"، أو "آمنة تمامًا" أو "ليس لها آثار جانبية" فقد تكون تلك العبارات غير صحيحة، علمًا أن عبارة "طبيعي" لا تعني أن المستحضر "آمن".الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية