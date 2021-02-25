وزير الخارجية: الصحافة هي المؤسسة الرابعة في الدولة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

وجه سامح شكري وزير الخارجية، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم الجلسة الحوارية بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين في إطار الحوارات الدائمة للاستفادة من النخبة المتميزة من المفكرين و قدراتهم التحليلية.

وأضاف شكري، خلال جلسة استضافته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن الصحافة هي المؤسسة الرابعة في الدولة ومن الضروري وجود فاعل كامل بين السلطة التنفيذية و الصحافة باعتبارها أداة مجتمعية لترشيد الفكر القومي وطرح الآراء والرؤى المختلفة التي من الضروري أن نستفيد بها في إ​طار تحليل المواقف.​