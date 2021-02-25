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ولي عهد البحرين و"نتنياهو" يتفقان على مشاركة دول المنطقة في مفاوضات "نووي" إيران

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ولي عهد البحرين و"نتنياهو" يتفقان على مشاركة دول المنطقة في مفاوضات "نووي" إيران ولي عهد البحرين و"نتنياهو" يتفقان على مشاركة دول المنطقة في مفاوضات "نووي" إيران
طالبا بأن تشمل المباحثات موضوعات أوسع تتصل بالأمن الإقليمي

ولي عهد البحرين و

اتفق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.


وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أنهما اتفقا أيضاً على أن تشمل هذه مفاوضات البرنامج النووي الإيراني مواضيع أوسع، بما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي، بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين، كما استعراض مجالات التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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