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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

شملت أول محطات الزيارة تفقد مصنع سكر إدفو وتضمنت الجولة تفقد أقسام حيث استعرض المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية الإنتاج اليومي والذي وصل إلى ١١٠٠ طن سكر و بإنتاج سنوي يصل لنحو ١١٥ ألف طن سكر.

حيث يقوم بعصير حوالي 10 آلاف طن يومياً، وكذلك يتم عصير مليون ومائة ألف طن من محصول قصب السكر سنوياً، وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع شملت تغيير وتركيب توربينات للعصارات.