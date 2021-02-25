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مستلزمات طبية وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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مستلزمات طبية وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة مستلزمات طبية وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:35 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية – ملابس متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات عاملين - تزوير.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1188 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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