صاحب شركة يجمع 26 مليون جنيه من المواطنين بزعم تمليكهم أراضي في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث الأموال العامة، استيلاء صاحب شركة على 26 مليون جنيه من المواطنين بزعم تمليكهم أراضي بالغربية بطرق احتيالية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تمليكهم قطع أراضي لاستصلاحها وتبين أنها غير مملوكة للشركة ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك قطع الأراضي لاستصلاحها وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها واستزراعها متخذا من الشركة الخاصة به الكائنة بمحافظة الغربية مقراً لممارسة نشاطه المؤثم واستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضي بمساحات مختلفة بمحافظتي (مطروح – الجيزة) عن طريق وضع اليد خلافاً للحقيقة، حيث تبين أنها مملوكة للدولة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 26 مليون جنيه).

يشار إلى أن المتهم المذكور محبوس حاليا بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة قضية تزوير محررات رسمية وجار العرض على النيابة العامة لاستخراج المتهم من محبسه وسؤاله فيما هو منسوب إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.