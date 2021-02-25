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"أمانة عسير" تضبط مقهى للشيشة مخالفًا لقرار المنع

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تم إغلاقه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، بمساندة الجهات الأمنية، أحد مقاهي "الشيشة والمعسل" في مدينة أبها .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ضبطت المقهى بعد رصد مخالفته لقرار منع تقديم "الشيشة والمعسل"، وذلك تماشياً وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الراهن، للحد من تفشي .

وأكد أمين المنطقة أنه تم إغلاق المقهى فوراً واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه، مشدداً على الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يحاول تجاوز الأنظمة، مهيباً بالجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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