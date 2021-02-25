أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني -
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل -
أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة أكسفورد: تطوير لقاح لـ"كورونا" على شكل أقراص أو بخاخات

Print
جامعة أكسفورد: تطوير لقاح لـ"كورونا" على شكل أقراص أو بخاخات جامعة أكسفورد: تطوير لقاح لـ"كورونا" على شكل أقراص أو بخاخات
باحثة بريطانية: سيكون بنفس طريقة إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال

جامعة أكسفورد: تطوير لقاح لـ

كشف علماء في جامعة أكسفورد البريطانية أنهم يعملون في الوقت الحالي، على تطوير لقاح لفيروس "كورونا" على شكل أقراص أو بخاخات أنف.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أفادت البروفيسور سارة غيلبرت، الباحثة بأكسفورد، أمام أعضاء البرلمان البريطاني أمس، أن فريقها يركز جهوده على طرق جديدة خالية من الحقن لإعطاء اللقاح للأشخاص وتحفيز استجابتهم المناعية بشكل أفضل.

وذكرت الباحثة البريطانية أنهم يبحثون في إعطاء اللقاح، إما في شكل أقراص أو باستخدام بخاخات الأنف، بنفس الطريقة التي يتم بها إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال.

وقالت: استخدام الحبوب أو بخاخات الأنف قد يستهدف بشكل أفضل الخلايا المناعية في الرئتين والحلق والأنف، مما يجعلها أكثر فعالية من اللقاحات التقليدية.

وأضافت: نريد أن يكون الجهاز المناعي نشطاً في الجهاز التنفسي العلوي ثم في الجهاز التنفسي السفلي، ولذلك فإن الحبوب وبخاخات الأنف هي أفضل الوسائل لتحقيق ذلك.

وأشارت الباحثة إلى أن كلا النهجين سوف يستغرقان وقتاً لتطويرهما، وسيتعين اختبارهما للتأكد من سلامتهما وفعاليتهما.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إعطاء 217 مليون جرعة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

واستخدمت أكثر من تسع من أصل عشر جرعات في البلدان ذات الدخل "المرتفع" أو "تقترب من الشريحة العالية"، كما عرفها البنك الدولي، والتي لا تضم سوى نصف سكان العالم "53%".لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

شبكة عيون الإخبارية