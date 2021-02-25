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أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية

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أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية
على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون م2

أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية

أعلنت أمانة محافظة جدة طرح 11 فرصة استثمارية جديدة للمنافسة العامة متضمنة مزايدات لتأجير مواقع استثمارية مميزة، وأكشاك على مساحة إجمالية تجاوزت 1,6 مليون متر مربع.

وشملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مشروع مخيمات بيئية سياحية وأنشطة ترفيهية ببلدية الجنوب على مساحة تخطت الـ 1,2 مليون متر مربع وبفترة تعاقد تمتد لـ 7 أعوام، وكذلك تأجير موقع بمساحة 17079 متراً مربعاً لإقامة مشروع إيواء المركبات ومواقف للشاحنات وقت حظر الدخول للمدينة على طريق المدينة المنورة ببلدية ثول، بالإضافة لتأجير موقع بمساحة 17802 متر مربع لإقامة مواقف شاحنات لبيع الإسمنت ببلدية أبرق الرغامة.

وتنوعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضاً تأجير مسار سيارة متنقلة لبيع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة على شارع عبدالرحمن الداخل بحي النهضة ببلدية أبحر، وتأجير قطعة أرض بمساحة 138823 متراً مربعاً لإقامة مواقع تخزين وبيع الشعير ببلدية الجنوب، بجانب تأجير قطعة أرض بمساحة 191028 متراً مربعاً لإقامة مواقع تخزين وبيع الشعير ببلدية الجنوب، وتأجير موقعين بمساحة 200 متر مربع لتأجير الدراجات الهوائية على طريق الكورنيش بحي الشاطئ في المرحلة الرابعة والخامسة بالكورنيش الشمالي.

وأتاحت الفرص الاستثمارية تأجير أربعة مواقع لإقامة أكشاك على مساحة إجمالية تبلغ 33 متراً مربعاً وذلك على شارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي الصفا، وفي حي الرحاب ببلدية العزيزية، وعلى شارع الأمير سلطان بحي السلامة، وعلى شارع الأمير نايف بجوار سوق الشاطئ بحي الزهراء.

ودعت أمانة جدة الراغبين في الحصول على الفرص الاستثمارية إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي "فرص" على الرابط https://furas.momra.gov.sa/ أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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