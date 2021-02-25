أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني -
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل -
أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحذير.. دراسة فرنسية تكشف العلاقة بين المبيدات الحشرية وسرطان الدم

Print
تحذير.. دراسة فرنسية تكشف العلاقة بين المبيدات الحشرية وسرطان الدم تحذير.. دراسة فرنسية تكشف العلاقة بين المبيدات الحشرية وسرطان الدم
شملت بيانات 4 آلاف مريض و10 آلاف شهادة وردت بـ 14 دراسة سابقة

تحذير.. دراسة فرنسية تكشف العلاقة بين المبيدات الحشرية وسرطان الدم

في خطوة قد تدفع المستخدمين إلى تعزيز الوقاية، وتدعو إلى "التفكير في زيادة المسافات بين مناطق استخدام المبيدات الحشرية والمناطق السكنية"، وتوفر مرتكزًا "للاعتراف بالأمراض المهنية للمزارعين"، كشفت دراسة فرنسية عن وجود علاقة بين التعرض لكميات مكثفة من المبيدات، وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو الأكثر خطورة عند البالغين.

وأعد الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، 4 أطباء متخصصين في أمراض الدم من المركز الاستشفائي الإقليمي الجامعي في مدينة تور الفرنسية، حيث أجروا على مدى عامين تحليلاً للبيانات العلمية المنشورة بين عامي 1946 و2020 في 3 قواعد بيانات عالمية كبرى.

وقال رئيس قسم أمراض الدم البيولوجية في المستشفى أوليفييه إيرو وفق سكاي نيوز عربية، إن الدراسة شملت بيانات 4 آلاف مريض و10 آلاف شاهد، واردة في 14 دراسة اختيرت من بين 7 آلاف مرجع، استنادًا إلى معايير علمية.

وأضاف: "لقد وجدنا صلة إحصائية بين التعرض لجرعات عالية من مبيدات الآفات، وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد. وهذا الارتباط هو خطر نسبي يبلغ 1,51"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويعني هذا أن خطر إصابة المعرضين لهذه الجرعات بهذا النوع من سرطان الدم، أكبر بخمسين في المئة مما هو لدى السكان غير المعرضين، بحسب الطبيب.

كذلك بيّنت الدراسة أن الارتباط بين المرض والمبيدات الحشرية "أقوى" مما هو مع مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب، وأن الصلة أقوى في آسيا والولايات المتحدة مما هي في أوروبا.

يشار إلى أن هذه المنتجات يستخدمها المتخصصون، خصوصًا المزارعون، بتركيزات عالية.

وأوضح مستشفى تور في بيان، أن الأبحاث الطبية السابقة بيّنت وجود صلة بين التعرض العالي لمبيدات الآفات وتطور حالات "ما قبل اللوكيميا"، ولكن ليس بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية