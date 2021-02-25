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لقاح : مودرنا جاهزة لاختبارات لقاح جديد

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لقاح فيروس كورونا: مودرنا جاهزة لاختبارات لقاح جديد لقاح : مودرنا جاهزة لاختبارات لقاح جديد

مصراوي Masrawy

01:08 م الخميس 25 فبراير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

أعلنت شركة موديرنا أنها جاهزة لإجراء اختبارات تعزيز ودعم اللقاح ليتعامل مع النوع الجديد من فيروس كوفيد-19 الذي ظهر للمرّة الأولى في جنوب أفريقيا.

وكنت الأبحاث التي أجرتها الشركة قد كشفت أنّ اللقاح الذي رخص في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لا يوفّر الحماية الكافية ضد السلالة الجديدة التي اكتشفت في أربعين دولة على الأقل حتى الآن.

وذكرت الشركة أنّها مستعدّة بالفعل لإجراء تجارب على البشر باستخدام طرق مختلفة لتحديد الأفضل لتوفير مزيد من الحماية، وهذا يتضمن إما إدخال تعديلات على اللقاح المستخدّم حاليا أو انتاج لقاح جديد والعمل على الجمع بين اللقاحين أو إعطاء لقاحين منفصلين.

وتقول موديرنا إن التجارب الجديدة ستراقب أيضا استجابة أجسام المتلقين وجهاز المناعة لديهم. وهنا ستتابع حالتين من تلقى التطعيم ومن تلقى الجرعة الأولى منه.

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مصراوي Masrawy

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