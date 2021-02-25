الكرملين: نتابع بقلق التطورات في أرمينيا.. وما يحدث "شأن داخلي"

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موسكو- (د ب أ):

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلقها إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا، بعدما طالب قادة الجيش اليوم الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وهي المطالبة التي اعتبرها رئيس الوزراء محاولة انقلاب عسكري.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "نتابع بقلق تطورات الوضع في أرمينيا، ونعتبر أنها تمثل شأنا داخليا حصرا لأرمينيا، وهي حليفة مهمة موثوق بها لنا في منطقة القوقاز. بطبيعة الحال ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونعتقد أنه يجب أن يبقى الوضع ضمن إطار الدستور".

وأشار المتحدث، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أهمية التعاون مع يريفان، لاسيما فيما يخص تطبيق بنود البيان الثلاثي المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية النزاع في منطقة ناغورني قره باغ.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو لم تجر، على خلفية المستجدات الأخيرة، أي اتصالات جديدة مع يريفان، لكن يمكن تنظيمها على وجه السرعة عند الضرورة.