أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني -
محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل -
أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الكرملين: نتابع بقلق التطورات في أرمينيا.. وما يحدث "شأن داخلي"

Print
الكرملين: نتابع بقلق التطورات في أرمينيا.. وما يحدث "شأن داخلي" الكرملين: نتابع بقلق التطورات في أرمينيا.. وما يحدث "شأن داخلي"

مصراوي Masrawy

01:04 م الخميس 25 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلقها إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا، بعدما طالب قادة الجيش اليوم الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وهي المطالبة التي اعتبرها رئيس الوزراء محاولة انقلاب عسكري.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "نتابع بقلق تطورات الوضع في أرمينيا، ونعتبر أنها تمثل شأنا داخليا حصرا لأرمينيا، وهي حليفة مهمة موثوق بها لنا في منطقة القوقاز. بطبيعة الحال ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونعتقد أنه يجب أن يبقى الوضع ضمن إطار الدستور".

وأشار المتحدث، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة " اليوم" ، إلى أهمية التعاون مع يريفان، لاسيما فيما يخص تطبيق بنود البيان الثلاثي المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية النزاع في منطقة ناغورني قره باغ.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو لم تجر، على خلفية المستجدات الأخيرة، أي اتصالات جديدة مع يريفان، لكن يمكن تنظيمها على وجه السرعة عند الضرورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

شبكة عيون الإخبارية