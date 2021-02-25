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السودان يؤكد: لا تفريط في سيادتنا وحدودنا

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السودان يؤكد: لا تفريط في سيادتنا وحدودنا السودان يؤكد: لا تفريط في سيادتنا وحدودنا

مصراوي Masrawy

01:02 م الخميس 25 فبراير 2021

الخرطوم- (د ب أ):

أكّدت وزيرةُ الخارجية السودانية مريم الصـادق المهدي على موقف السودان المُجمع عليه من كل مؤسسات الانتقالية بأن لا تفريط في سيادة، وحدود السودان.

وقالت الصادق، خلال لقائها مع رابطة سفراء السودان، إنه لن يتم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض الأجداد، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء ( سونا)، الخميس.

وأشارت إلى سعي وزارتها لبناء سياسةٍ خارجية تخرِج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلي إقامة علاقاتٍ متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي.

ولفتت الوزير السودانية إلى أن كثيراً من صلاحيات وزارة الخارجية كانت قد سُلبت في العهود الشمولية، وسادت ما تُسمَّى بالدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعاً ريادياً متقدماً.

وشددت على أن مهمتها في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية، بتقاليدها الراسخة، وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمِها وتنوعها، لضمان انتقال سياسة السودان الخارجية من العُزلة والملاحقة الى رحاب التكافؤ والكرامة والانفتاح.

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مصراوي Masrawy

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