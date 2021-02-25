السبت.. قطع المياه عن 4 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 10 ساعات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر - الألفينات 2000 - الأربعة آلاف - بعض مناطق الهجانة).

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظرا لأعمال إنشاء كوبري الميثاق ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة من الساعة 10 صباح يوم السبت وحتى الـ 8 مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دبرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.​