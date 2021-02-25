وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج شبلنجة الخدمة بإجمالي 10 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول 214 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، ويحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا، مشيرًا إلى أن برج شبلنجة يتحكم في 26 سيمافورا ضوئيا و2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيا و18 موتور تحويلة، ويعتبر هذا البرج الثاني الذي دخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبو حماد الخدمة في 28 ديسمبر 2020.

وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيني القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأوضح أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.​